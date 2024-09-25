عقد مكون من 500 ماسة في مزاد

المصدر: (لندن ــ أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دار سوذبيز للمزادات، أول من أمس، طرحها عقداً مبهراً للبيع في مزاد، مكوناً من 500 ماسة يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وهي قطعة ذات أصول غامضة تعكس إتقاناً فنياً لا مثيل له في تلك الحقبة.

تأتي هذه الجوهرة من مجموعة آسيوية خاصة، وستُعرض للبيع في 11 نوفمبر المقبل في جنيف، على أن يُطلق المزاد عبر الإنترنت في 25 أكتوبر المقبل على الموقع الإلكتروني للدار. تتألف القلادة من 3 صفوف من الماس تنتهي بشرابة من الماس في كل طرف، ويُقدّر سعرها بما يتراوح بين 1,8 و2,8 مليون دولار، وستُعرض للجمهور لأول مرة منذ 50 عاماً.

وقال رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز أندريس وايت كوريال: «إنه اكتشاف رائع، لأن المجوهرات التي تعود إلى القرن الثامن عشر عادة ما كانت تُكسر لإعادة استخدامها (...) ومن الرائع أن تكون لدينا قطعة سليمة بهذه الأهمية من العصر الجورجي». وأضاف: لقد انتقلت الجوهرة من عائلة إلى أخرى.