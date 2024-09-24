المشمش المجفف يحمي قلوب كبار السن

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت طبيبة وعالمة متخصصة في الأبحاث الطبية والتغذية، وهي الروسية يلينا سولوماتينا، أن تناول كبار السن المشمش المجفف والشوكولاته الداكنة والحلاوة الطحينية والتفاح المشوي، يؤثر إيجابياً على قولبهم ويحميها من الأمراض.

ووفقاً لتقرير «روسيا اليوم»، أكدت الطبيبة، أن المشمش المجفف يحتوي على البوتاسيوم الضروري لعمل القلب وتخفيض مستوى ضغط الدم. أما الحلوى الطحينية والمكسرات فتحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

كما أن المكسرات تحتوي على الحمض الأميني أرغينين الذي يمنع تشنج الأوعية الدوية. وتقول: «تحتوي الشوكولاته الداكنة على مادة البولوفينول، المضاد القوي للأكسدة، وتؤثر إيجابياً في القلب والأوعية الدموية. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم الذي يهدئ ويمنع ارتفاع مستوى ضغط الدم بسبب الإجهاد العرضي».