وداعا للكاكاو.. شوكولاتة من بذور «دوار الشمس»

المصدر: (دبي - البيان)

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لم تحل مصاعب صناعة الشوكولاتة التي تمر بوقتٍ صعب، حالياً، أمام الابتكارات والمبدعين، إذ نجح بعضهم في التغلب على عقبات ارتفاع أسعار الكاكاو منذ بداية العام، فحسب تقرير في «سي ان ان بالعربي»، يبدعون طرقاً لصناعة الشوكولاتة لا تعتمد على الكاكاو. وتعد الشوكولاتة الخالية من الكاكاو متاحة بالفعل، ولكن يبحث العلماء في جميع أنحاء العالم عن طرق جديدة لجعلها أكثر استدامة وصحة باستخدام تقنيات ومكونات جديدة.

ومن بين الأمثلة الناجحة بدء شركة «Planet A Foods» الألمانية إنتاجها بديلاً للشوكولاتة يُدعى «ChoViva»، وهو مصنوع من بذور دوار الشمس، والشوفان، وغيرها من المكونات. كذلك، وبدلاً من حبوب الكاكاو، تستخدم شركة «Nukoko» حبوب الفول.