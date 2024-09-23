«تزييف عميق» لمشاهير الأطباء يهدد حياة المرضى

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلانات مضللة تستخدم صور أطباء معروفين ويحظون بالاحترام تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تروج لعلاجات «معجزة» لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وهي ظاهرة يرى خبراء أن من الصعب لجمها، ولكنها باتت تهدد حياة المرضى.

إذ يعد هؤلاء الأطباء «المزيفون» بعلاج لمرض السكري من دون تناول الميتفورمين الذي عادة ما يوصف لهذه الحالات، حتى أنهم يشجعون المرضى على التخلي عن دوائهم الذي «سيقتلهم»، على قولهم، واعتماد شراب «طبيعي» غامض بدلاً منه.

وتعرض عمليات الاحتيال هذه حياة مرضى كثر للخطر، وتزداد خطورتها لأنها تستند إلى صور أطباء مشهورين، مثل الدكتور ميشال سيم في فرنسا أو الدكتور مايكل موسلي في المملكة المتحدة، وهما من ضحايا ظاهرة «التزييف العميق» هذه عبر الإنترنت.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول الطبيب العام البريطاني جون كورماك الذي يتعاون مع مجلة «بريتيش ميديكال جورنال» (BMJ) بشأن هذا الموضوع إن «الناس يثقون بهذه الفيديوهات لأن هؤلاء الأطباء أمضوا وقتاً في بناء صدقيتهم...».

ويقول المتخصص في الذكاء الاصطناعي هنري أدجير إن عمليات «التزييف العميق» هذه «بدأت فعلياً خلال السنة الحالية»، مشيراً إلى أن الإعلانات تستهدف بشكل أساسي جمهوراً «كبيراً في السن نوعاً ما».