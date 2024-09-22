الشعاب المرجانية تلتهم البلاستيك!

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف باحثون من اليابان وتايلاند عن أن الشعاب المرجانية أصبحت «مقبرة» للمواد البلاستيكية الدقيقة، فقد وجدوا بأن هذه الكائنات الحية البحرية الرقيقة تمتص جزيئات البلاستيك الصغيرة وتحتفظ بها في جميع أجزائها، من سطحها الخارجي حتى هيكلها العظمي الصلب، وذلك بحسب دراسة منشورة في مجلة Science of The Total Environment.

وتمكن الباحثون من الوصول إلى هذه النتيجة بعد تطويرهم لطريقة جديدة للكشف عن المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي تم استخدامها على المرجان للمرة الأولى.