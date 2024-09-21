اكتشاف مقطوعة موسيقية لموتسارت

المصدر: (فرانكفورت - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشفت في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا مقطوعة موسيقية قصيرة منسوبة إلى الملحّن النمساوي موتسارت لم تكن معروفة من قبل، ويعتقد أنه ألفها في شبابه، على ما أفاد باحثون أول من أمس.

وأوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ في بيان أن المقطوعة المكتشفة عبارة عن مجموعة من سبع حركات لثلاثي وتري تبلغ مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة، ويعتقد أنها ألفت في منتصف أو في أواخر ستينيات القرن الثامن عشر.

واكتشف الباحثون المقطوعة في مقتنيات مكتبة الموسيقى في المدينة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة «كتالوغ كوشل» الشاملة لكل أعمال موتسارت الموسيقية. وتولت عزفها للمرة الأولى علناً الخميس فرقة ثلاثية وترية في مدينة سالزبورغ النمساوية، حيث ولد موتسارت. وسيقام اليوم العرض الألماني الأول في أوبرا لايبزيغ.