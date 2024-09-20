فأر يجبر طائرة على الهبوط

المصدر: (كوبنهاغن ــ د ب أ)

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هبطت طائرة ركاب اضطرارياً في كوبنهاغن، بعد العثور على فأر على متنها، حسبما ذكرت وسائل إعلام نرويجية، أمس الخميس.وتحدثت قناة «إن آر كيه» مع راكب على متن الطائرة، التي تشغلها شركة «إس إيه إس» الاسكندنافية، كان قد شارك تجربته عبر موقع فيسبوك.

وذكر الراكب أن الفأر قفز من علبة وجبة الطائرة الخاصة براكبة مجاورة له عندما فتحتها.وكانت الطائرة في الطريق من العاصمة النرويجية أوسلو إلى ملقا الإسبانية، عندما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط بالطائرة في العاصمة الدنماركية، بعد اكتشاف وجود الفأر.

وبحسب قناة «إن آر كيه» كانت الطائرة في المجال الجوي الألماني عندما ظهر الفأر على متنها.وبعد ذلك بوقت قصير تم إخطار الركاب عبر جهاز الاتصال الداخلي بأن هناك مخاطر على السلامة، وأن الطائرة ستعود أدراجها، وتهبط في كوبنهاغن.

ويأتي هذا الحادث في ظل تركيز العديد من شركات الطيران العالمية التي تحوز سمعة مهمة، على التقيد بمعايير السلامة العالية، وعدم المخاطرة بسلامة رحلاتها والركاب في حال وجود أي من أشكال المخاطر.