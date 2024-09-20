مساكن للعيش في أعماق المحيطات

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أعلنت شركة بريطانية عن غزو قاع المحيطات قريباً، كاشفة عن التحضير لتوفير سكن في الأعماق بحلول عام 2027.

وأعلنت شركة تكنولوجيا المحيطات البريطانية «ديب» قبل أيام عن نجاح خططها التجريبية الأولية للعيش في الأعماق، من خلال بناء نموذج موئل بشري يدعى «سانتينل». وفقاً لشبكة «سي إن إن»، أشارت الشركة إلى أن «سانتينل» سيسمح للبشر مستقبلاً بالعيش على عمق 200 متر تحت سطح البحر والمحيطات لمدة شهر كامل، دون أي حاجة للصعود إلى السطح أبداً، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ويتكون «سانتينل» من وحدات سكنية مترابطة مع بعضها البعض، يمكن استخدامها لأغراض تتراوح بين جمع البيانات حول كيمياء المحيطات إلى التنقيب عن حطام السفن التاريخية. يتسع النموذج الأولي من النظام لـ3 أشخاص، بطول 12 متراً وعرض 7.5 أمتار، ويمكنه الإقامة فيه أسبوعاً كاملاً، لكن العمل جاري لتطويره بأشكال مختلفة.