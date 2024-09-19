280 مليون مكالمة ورسالة مزعجة في كوريا خلال 8 أشهر

المصدر: (سيئول - د ب أ)

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ذكرت تقارير إخبارية أن حجم المكالمات المزعجة عبر الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية وصل إلى مستوى قياسي، خلال أول ثمانية أشهر من العام.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن بيانات وكالة الإنترنت والأمن الكورية، التي قدمتها للجمعية الوطنية، أظهرت أنه تم تسجيل أو رصد 280.4 مليون مكالمة ورسالة مزعجة ما بين يناير وأغسطس الماضيين، بارتفاع بنسبة 68 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل العدد نحو 95 % من المكالمات المزعجة، التي تم تسجيلها خلال العام الماضي بأكمله.

ويشار إلى أن المكالمات المزعجة على الهواتف المحمولة تتزايد سنوياً. وتواجه الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، التي لم تتخذ إجراءات بعدما علمت بالمكالمات والرسائل المزعجة على شبكاتها، عقوبة غرامة تصل إلى 30 مليون وون أو 22600 دولار، وهي تواجه انتقادات لكونها غير كافية.

وتأتي هذه الإحصائية والمستويات المهولة في عدد المكالمات المزعجة والرسائل أيضاً، في وقت أصبحت فيه مسائل وإفرازات الهواتف المتحركة وفضاءات السوشيال ميديا، تؤرق المجتمعات وتخلف إشكالات خطرة، تنعكس بدورها في أحيان كثيرة على سلوكيات أفراد المجتمع بشكل سلبي وتؤجج الخلافات وتقود لتصرفات غير بناءة.