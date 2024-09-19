«كنز» آثار عمرها 9 ملايين ثاوٍ تحت مدرسة

المصدر: (دبي - البيان)

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آلاف من الحفريات البحرية، يعود تاريخها إلى 8.7 ملايين سنة مضت، نجح العلماء في اكتشافها أخيراً، تحت مدرسة ثانوية جنوبي لوس أنجليس. فحسب «روسيا اليوم»، عثر الباحثون على موقعين في مدرسة سان بيدرو الثانوية، دُفنت تحتهما حفريات، بما في ذلك حفريات سمك السلمون ذي الأسنان الحادة، وميغالودون، وهو سمك قرش ما قبل التاريخ العملاق.

ويضم الموقعان طبقة عظمية (ترسب أو طبقة أرضية جيولوجية تحتوي على أي نوع من العظام) عمرها 8.7 ملايين عام، من عصر الميوسين، وطبقة صدف عظمية عمرها 120 ألف عام، من عصر البليستوسين.

وقال ريتشارد بيل، عالم جيولوجيا بجامعة كاليفورنيا : إن حفريات الموقع من عصر الميوسين كانت مغطاة بالدياتوميت، وهو صخرة رسوبية تتكون من بقايا هيكلية متحجرة لطحالب مائية أحادية الخلية..ما يشير إلى أن المنطقة كانت ذات نظام بيئي غني.