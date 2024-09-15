مرصد الختم الفلكي يلتقط صوراً لسديم "خوذة ثور" من سماء الإمارات

المصدر: وام

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التقط مرصد الختم الفلكي في أبوظبي صورة لسديم مميز يسمى سديم "خوذة ثور" ويحمل الرمز NGC2359 وهو سديم انبعاث يقع في مجموعة "الكلب الأكبر" يبعد عنا 15 ألف سنة ضوئية ويحتاج الضوء إلى 30 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره.

وهو عبارة عن كتلة كبيرة من الغاز الذي يتكون بشكل رئيس من غاز الهيدروجين والأوكسجين والنجم الأحمر في المنتصف هو نجم حار جدا ألمع من الشمس بـ 280 ألف مرة وكتلته أكبر من كتلة الشمس بـ 16 ضعفا وهو في مرحلة ما قبل انفجار "سوبرنوفا" والرياح النجمية الصادرة من النجم تتفاعل مع الغازات المحيطة وهو ما أعطى شكل الخوذة للسديم.

وتشير الأبحاث إلى أن معدل توسع السديم يتراوح ما بين 10 إلى 30 كيلومترا في الثانية الواحدة مما يعطي السديم عمر يقدر ما بين 80 و240 ألف سنة وسمي كذلك لأن شكله يشبه شكل الخوذة التي ترتديها الشخصية "ثور" في الأفلام والروايات القصصية.

وتم التقاط الصورة من مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي باستخدام تلسكوب قطره 14 إنش وباستخدام مرشحات الهيدروجين “اللون الأخضر” والأوكسجين “اللون الأزرق” والكبريت “اللون الأحمر” وبلغت عدد الصور 276 صورة بواقع 3 دقائق لكل صورة أي أن مدة تعريض الصورة بلغت حوالي 14 ساعة.