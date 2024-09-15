«عين الثور» في الزهور خارطة طريق للنحل!

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء في جامعة كامبريدج، أن الزهور، مثل الكركديه، التي لها شكل «عين الثور» على بتلاتها، تستخدم هذا الشكل لجذب النحل، كما أن هذا الشكل ليس عشوائياً، بل هو تصميم دقيق يساعد النحل في العثور على الرحيق وحبوب اللقاح بسهولة أكبر.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، فإنه قبل أن تظهر الألوان الزاهية للزهرة، تتشكل خطوط عريضة تحدد مكان وجود عين الثور، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للنحل، ومع الزهرة، تتطور هذه الخطوط العريضة إلى أنماط أكثر وضوحاً تجذب النحل، ويمكن للزهور أن تغير حجم وشكل عيون الثور لجذب أنواع مختلفة من النحل أو لزيادة فرص التلقيح.

وشددت الدراسة على أن عيون الثور تساعد النحل على تحديد الزهور التي تحتوي على الرحيق وحبوب اللقاح من مسافة بعيدة.