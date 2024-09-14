رائدا «ناسا» العالقان بالفضاء: «بوينغ» لم تخذلنا.. وواجهنا أوقاتاً صعبة

المصدر: د ب أ

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أكد رائدا فضاء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) العالقان في الفضاء حتى العام المقبل 2025 أنهما لا يشعران بأن شركة «بوينغ» خذلتهما، لكنهما اعترفا بمواجهة أوقات صعبة.

وانتهت أول مهمة فضاء لشركة بوينغ في وقت سابق من الشهر الجاري بعودة الكبسولة «ستارلاينر» إلى الأرض دون ركاب وبقاء الرائدين باري (بوتش) ويلمور وسونيتا ويليامز في الفضاء.

وكشفت «ناسا» أن رائدي الفضاء سيعودان إلى الأرض على متن مركبة فضاء تابعة لشركة «سبيس إكس» في فبراير، لتمتد مهمتهما من ثمانية أيام كما كان مقرراً إلى أكثر من ثمانية أشهر.

وقال ويلمور، في مؤتمر صحفي مساء أمس من محطة الفضاء الدولية: «لقد كان هذا تطوراً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لقد شاركنا منذ البداية من خلال كل عمليات التقييم لمركبتنا الفضائية (كاليبسو)».

وأضاف: «كان الأمر صعباً في بعض الأحيان. كانت هناك بعض الأوقات الصعبة طوال الطريق».

وتابع: «أنت بالتأكيد، بصفتك قائد وطيار مركبتك الفضائية، لا تريد أن تراها تنطلق بدونك، ولكن انتهى الأمر بوجودنا هنا».

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر أن «بوينغ» خذلته بعد عودة «ستارلاينر» إلى الأرض بدون طاقمها ، قال ويلمور: «خذلتي؟ بالتأكيد لا».

من جانبها، قالت ويليامز، خلال المؤتمر الصحفي، إن الاثنين يفتقدان عائلتيهما خلال فترة إقامتهما الممتدة في محطة الفضاء الدولية. وتابعت: «أفتقد كلبي. أفتقد أصدقائي».

وأضافت: « كما قال بوتش، هناك الكثير من الأشخاص على الأرض الذين يرسلون إلينا رسائل».

وأوضحت أن «هذا يجعلك تشعر وكأنك في بيتك مع الجميع عندما نتمكن من إجراء تلك المحادثات مع الأصدقاء وأفراد العائلة».