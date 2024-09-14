يواجه الموت بلدغة ثعبان كان يربيه في المنزل 

المصدر: (دبي - البيان)

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أدخل رجل لدغه واحد من أكثر الأفاعي سمية في العالم، إلى المستشفى في حالة خطرة، بعد العثور عليه في منزله بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، واكتشفت السلطات أن الرجل عاشق للأفاعي، ويربي أنواعاً خطرة منها كحيوانات أليفة، حسب موقع «24».

ووفق صحيفة «ميترو»، عثر على بعض أكثر الثعابين رعباً التي يعرفها البشر داخل منزل جيفري ليبوفيتز، بما في ذلك: أفعى مامبا خضراء، وأفعى غابون، وأفعى فيردي لاسي، وأفعى موت، وأفعيان كوبرا من الغابة السوداء، وثعبان تايبان الداخلي، وغيرها.

وكان ثعبان تايبان هو الذي حاول قتل جيفري والذي لا يزال في حالة خطيرة. وتحدث جيف كامبر، عالم الأحياء ومتخصص الثعابين في جامعة فرانسيس ماريون، عن خطورة الثعبان تايبان الداخلي، وقال: «إنه يحتوي على مكونات سامة للإنسان، ومكونات تؤثر على العضلات والقلب، لذا سمه خطير وقوي للغاية».