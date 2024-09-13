نصائح لممارسة اليوجا في المنزل بخطوات بسيطة

المصدر: وكالات

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هل يؤثر ما في منزلك من أثاث وتجهيزات على الأجواء اللازمة لكي تستطيع ممارسة اليوجا؟ وفي حقيقة الأمر هناك الملايين من الأشخاص الذين يمارسون اليوجا يواجهون هذه المشكلة، ولكن هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تعزز من تجربة ممارسة اليوجا في المنزل.

ووفقا لاستطلاع للرابطة المهنية لمعلمي اليوجا في ألمانيا، فإن 74% ممن يمارسون اليوجا يقومون بذلك في المنزل، في حين يحضر فقط نحو الخمس حصص اليوجا في استوديو خاص أو في الصالة الرياضية (الجيم).

وإذا كنت من الفئة الأولى، فإنك لن تحتاج لمساحة كبيرة، على الرغم من أنه من الأفضل أن يكون المكان هادئا. ولذلك يقدم الخبراء بعض النصائح عند تخصيص مكان معين في المنزل لممارسة اليوجا.

ومن أبرز النصائح تخصيص مكان ثابت لممارسة اليوجا في المنزل، ويفضل أن يكون بعيدا عن أي عوامل تشويش.

وتقول نورا بوم، مصممة الديكور في كولونيا، والتي تعمل في استوديوهات اليوجا أيضا " يمكن أن يكون المكان غرفة المعيشة أو ركنا في غرفة نوم كبيرة". وتنصح بوم بتجنب الأماكن المزدحمة مثل المطبخ أو الرواق أو غرفة الأطفال.

وإذا استطعت، يمكنك اختيار ركن بالقرب من جهاز التدفئة بحيث لا تشعر بالبرد عندما تكون في وضع استرخاء. ولا يتعين أن يكون المكان أمام النافذة، ولكن حاول أن تكون قادرا على النظر للخارج من موضع ركن ممارسة اليوجا، حيث إنه من الجيد أن تكون قادرا على النظر للخارج، حسبما قالت بوم.

وتعد الخطوة المقبلة أساسية لاستكمال ركن ممارسة اليوجا، ألا وهي اختيار سجادة لممارسة اليوجا لا تسبب الانزلاق، وتوفر الدعم الكافي.

ويمكن أيضا استخدام أدوات لدعم ممارسة اليوجا مثل الأشرطة، في حال كان المرء يفضل ذلك. وتقول جيسكا فينك العضوة بالرابطة المهنية لمعلمي اليوجا في ألمانيا" وسائد المقاعد ومقاعد وكراسي التأمل مهمة من أجل ممارسة تمارين التنفس والتأمل".

وإذا كان المرء يمارس اليوجا على أرضية خالية من الفرش، بحيث يشعر بالبرد أو بمدى صلابة الأرضية على الرغم من حصيرة ممارسة اليوجا، فإنه يتعين عليه أن يضع سجادة إضافية أخرى مصنوعة من الفرو أسفل السجادة الأساسية. وفي الأيام الباردة، يعد الغطاء الثقيل أمرا مفيدا في مرحلة الاسترخاء.

وإذا كان المرء يمارس اليوجا أثناء مشاهدة دروس عبر شبكة الانترنت، فربما يشغل ذهنه مسألة مكان وضع اللاب توب أو الجهاز اللوحي. وتشير فينك إلى أنه من الأفضل، أن تكون التعليمات الشفهية دقيقة بصورة كافية لكي يتمكن المرء من ممارسة تمارين اليوجا بدون أن يركز على الشاشة.

وتنصح بوم وضع جهاز اللاب توب عند مقدمة السجادة، ويعتمد ارتفاعه على ما يحتاج المرء للنظر إلى الشاشة.

وأضافت فينك" من أجل ممارسة تمارين التمدد على الأرض، من الجيد وضع اللاب توب على طاولة القهوة أو مقعد أو كرسي ".

وبالنسبة للتمارين التي تحتاج الوقوف، من الأفضل أن يكون جهاز اللاب توب في مستوى العين، حيث لا ترهق رقبتك بالنظر إلى أسفل.

ويمكن أن تحرك جهاز اللاب توب كلما شعرت بالرغبة في ذلك أثناء جلسة اليوجا، ولكن من الأفضل بدرجة أكبر أن يصبح المرء على دراية أكثر بالتمارين بحيث لا يتعين عليه أن ينظر للشاشة.

وفي حال كان المرء يستعين بفيديوهات مسجلة لممارسة اليوجا، فإنه يمكنه مشاهدة الفيديو قبل البدء في الممارسة، بحيث لا يحتاج أثناء الممارسة الفعلية إلا إلى التعليمات الشفهية.