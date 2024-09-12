رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية

المصدر: وام

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تمكن “مرصد الختم الفلكي” عبر صحراء أبوظبي من التقاط صورة للعنقود النجمي M2، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو، يقدر عدد نجومه بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية ويحتاج الضوء إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام.

يعد هذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الإسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة و‏تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش مساء أول أمس الثلاثاء وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.