«سبيس إكس» تؤجل رحلة فضاء خاصة دون أسباب معلنة

المصدر: أ ب

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سيضطر ملياردير إلى الانتظار فترة أطول قليلاً للقيام بأول عملية خاصة للسير في الفضاء، بعد أن أرجأت شركة سبيس إكس الرحلة التي كانت مقررة اليوم بضع ساعات.

وبدأ رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، جاريد أيزاكمان، وطاقمه الاستعداد للمهمة، بعد وقت قصير من انطلاقها إلى المدار يوم الثلاثاء في رحلة تستغرق خمسة أيام. وأعلنت سبيس إكس عن التأجيل قبل ساعة من بدء العملية المخطط لها للسير في الفضاء.

ولم يتم تقديم أي تفسير على الفور، لكن الشركة قالت، عبر منصة «إكس»، إن «جميع الأنظمة تبدو جيدة».

وسيتناوب أيزاكمان ومهندس من سبيس إكس الخروج من كبسولتهما على بعد مئات الأميال فوق الأرض، بينما يظل اثنان آخران من أفراد الطاقم في مقعديهما مع وضع أحزمة الأمان.

تعاون أيزاكمان مع سبيس إكس في أول رحلة تجارية في الفضاء لاختبار سترات فضاء جديدة.