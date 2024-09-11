أدلة تشير لوجود محيطات على المريخ

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ووكالة ناسا الأمريكية أن سبع عينات صخرية تم جمعها من فوهة جيزيرو على المريخ تحتوي على معادن تتكون عادة في الماء، ما يشير إلى وجود مياه على سطح الكوكب الأحمر.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة AGU Advances، يشير هذا الاكتشاف أيضاً إلى أن هذه الصخور إما ترسبت بواسطة الماء أو تشكلت في وجوده. وأكد الباحثون أن الصخور تظهر أدلة على نشاط مائي كبير على المريخ مشابه لمياه المحيطات، على الرغم من أن مدة هذه البيئة المائية لا تزال غير معروفة، وربما تكون عينات الصخور قد ترسبت منذ أكثر من 3.5 مليارات سنة، مما يجعلها من أقدم الصخور المتكونة من الماء التي تمت دراستها على الإطلاق.

ووجد الباحثون معادن مثل الكربونات، وهي مثالية للحفاظ على الحفريات الميكروبية. واكتشف الباحثون كبريتات في بعض المناطق، مما يشير إلى أن أجزاء من الحفرة ربما كانت تحتوي ذات يوم على مياه مالحة، والتي يمكن أن تحافظ على الحياة التي كانت موجودة في طبقات أقل ملوحة. ويأتي هذا الاكتشاف نتيجة لأبحاث متواصلة تركز على استكشاف دلائل متنوعة لصلاحية الحياة على الكوكب، إذ تبين اكتشافات كثيرة معلومات مهمة في هذا الصدد.