"ناسا" تعلن مواصلة الرحلات إلى "الفضاء الدولية" بالتعاون مع "روس كوسموس"

المصدر: وكالات

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أعلن كين باورسوكس رئيس برنامج الرحلات المأهولة التابع لوكالة “ناسا”، أن “ناسا” ووكالة "روس كوسموس" الروسية، تعتزمان مواصلة برنامج الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في أغسطس الماضي، قوائم طاقم "سويوز" للعامين المقبلين، ولم تتضمن القوائم رحلات رواد الفضاء الأمريكيين على متن المركبات الفضائية الروسية بعد فبراير المقبل الذي سيذهب خلاله رائد الفضاء جوناثان كيم على متن سفينة روسية إلى المحطة الدولية.

وقال باورسوكس :" لن تتوقف بعد رحلة كيم الرحلات الجوية المتبادلة. ما زلنا نعمل على الاتفاقيات اللازمة، لكننا نعتزم مواصلة برنامج الرحلات الجوية وهذا مهم لكل من روسيا وأمريكا".