«مسيّرة» عالية الكفاءة في البحث والإنقاذ

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر علماء جامعة بطرسبورغ الكهروتقنية، طائرة مسيّرة مدمجة، لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باستخدام «الرؤية الحاسوبية». ويشير المبتكرون، طبقاً لما ورد في تقرير بموقع «روسيا اليوم»، إلى أنه بإمكان هذه الطائرة المسيّرة، اكتشاف الأشياء بناء على معايير محددة، مثل لون سترة الشخص المفقود، وغير ذلك.

ويقول ألكسندر باوتين المشرف على المشروع: «يهدف ابتكارنا إلى رفع مستوى الأتمتة في عمليات البحث والإنقاذ في جميع الظروف المناخية. أي أن الهدف ليس ابتكار طائرة مسيرة فقط، بل ابتكار شريحة تحتوي على برامج أساسية ثابتة، يمكن إضافة معايير جديدة لها...».

ووفقاً لباوتين، مستقبلاً سيكون بالإمكان استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة ذات الرؤية الآلية، في مسح خطوط الكهرباء لتحديد أماكن العطل.