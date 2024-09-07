مهمة صينية لجلب عينات من المريخ إلى الأرض

المصدر: (بكين - د ب أ)

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تعتزم الصين إطلاق مهمة فضاء، في غضون 4 سنوات لنقل عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، فيما ستكون المهمة الأولى من نوعها في العالم.

وتم فحص صخور المريخ، على الكوكب الأحمر في السابق، وتم إرسال بيانات عنها إلى الأرض، لكن من دون نقل الصخور نفسها. ومن المقرر إطلاق صاروخين حاملين، من طراز لونج مارش 5، بشكل منفصل لمهمة تيانوين- 3.

وكانت الصين قد أرسلت مركبة فضائية إلى الكوكب المجاور للأرض في عام 2020 وهي مهمة «تيانوين- 1». وفي هذه المرة، يريد علماء صينيون البحث عن حياة على الكوكب، وأخذ عينات من السطح والهواء وعن طريق الحفر العميق. وكان المسبار الصيني «تشانج اي- 6» قد عاد في يونيو الماضي إلى الأرض حاملاً أول عينات صخور من الجزء البعيد للقمر.