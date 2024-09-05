روبوت بهيئة إنسان لتدريب رواد الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «التقنيات الروبوتية» الروسية في منتدى الشرق الاقتصادي عن روبوت «مارفا» الذي صمم على هيئة إنسان، ويستخدم لتدريب رواد الفضاء، حسب «روسيا اليوم».

وقال المدير التنفيذي للشركة يفغيني دودوروف إن «مارفا» لن يرسل إلى الفضاء أبداً، لكنه قد يشكل أساساً لمجمعات روبوتية مستقبلية واعدة ستزور كواكب أخرى. وتابع: إن روبوت «مارفا» سيستخدم بمثابة منصة روبوتية تجريبية لتدريب رواد الفضاء على التعامل مع منصات روبوتية مماثلة في المستقبل في الفضاء، وبصورة خاصة على سطح القمر.

ويمكن أن يحمل الروبوت في يديه نحو 5 كيلوغرامات من الحمولة على الأرض، ما يناسب 30 كيلوغراماً على سطح القمر. ويستخدم «مارفا» الآن بطاريات تكفي سعتها للعمل خلال 2.5 ساعة. أما في حال استخدامه على القمر فيمكن أن يزود ببطاريات أقوى.