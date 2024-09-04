يمر في سماء المنطقة العربية.. اكتشاف كويكب متوقع اصطدامه بالأرض اليوم

المصدر: البيان

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أعلن مركز الفلك الدولي، عن كويكب يقترب من الأرض، ومن المتوقع اصطدامه بها، اليوم الأربعاء.

وأكد محمد شوكت عودة عضو الاتحاد الفلكي الدولي إنه تم اكتشاف قبل قليل كويكب صغير أعطي الرقم المؤقت (CAQTDL2).

وقال شوكت إن الحسابات الأولية بينت بأنه سيصطدم بالأرض عصر هذا اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024م في الساعة الرابعة عصرا و39 دقيقة بتوقيت غرينتش (بخطأ مقداره زائد ناقص 15 دقيقة) وذلك في منطقة تقع شمال الفلبين، وقد تم اكتشاف الكويكب قبل قليل في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش وذلك من قبل مرصد يبلغ قطره 1.5 متر يقع في ولاية "أريزونا" في الولايات المتحدة، وقد كان يلمع حينها بالقدر 21.

وأضاف " قطر الكويكب يبلغ حوالي 1.6 متر، وبالتالي فإنه لا يشكل خطورة على الأرض، ومن المرجح أن يتفتت ويتلاشى أثناء دخوله في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلى الأرض إلا أجزاء بسيطة لا تشكل خطرا.

وتابع " وقد بينت الحسابات الفلكية بأن الكويكب سيمر في سماء المنطقة العربية قبل اصطدامه بالأرض، وتحديدا من شرق المنطقة العربية من الإمارات وسلطنة عمان وشرق الخليج العربي، وسيكون لمعانه في ذلك الوقت من القدر 15 تقريبا، مما يجعله مشاهدا من خلال التلسكوبات المتوسطة فقط ومن مكان مظلم تماما".