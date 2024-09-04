انفصال قطعة من «قوس تيتانيك»

المصدر: (دبي - البيان)

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فقدت السفينة «تيتانيك» قطعة تعد «أيقونية»، وفقاً لفريق بحثي من «آر إم إس تيتانيك» ذهبوا إلى مكان استقرار السفينة، حيث التقطوا أكثر من مليوني صورة، ونشرت الشركة مقطع فيديو مثيراً، أول من أمس.

وخلال الرحلة الاستكشافية، لاحظ الباحثون تغييراً كبيراً في صورة «تيتانيك» المعروفة، فقد انفصلت قطعة من مقدمة السفينة ظهرت في مشهد شهير بفيلم «تيتانيك»، وهي الجزء المعروف باسم «قوس تيتانيك».

ونشر موقع «آر إم إس تيتانيك» على الإنترنت بياناً جاء فيه: «بعد 13 يوماً من التركيز على موقع الحطام، كان فريق البعثة متحمساً لإلقاء نظرة أولى على المقدمة». وأضاف البيان: «كان السور المحيط بمقدمة السفينة الذي ظل سليماً، يفتقد جزءاً بطول 15 قدماً».