مسيّرة «كروية» لدراسة الظواهر الجوية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن المكتب الإعلامي لمعهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن خبراء المعهد ابتكروا طائرة مسيّرة كروية الشكل، لدراسة الظواهر الجوية، حسب «روسيا اليوم».

ويشير الباحث أندريه شماكوف، إلى أن هذه الطائرة المسيّرة، يمكنها بمساعدة برمجيات خاصة، قياس الاضطرابات في الغلاف الجوي، اللازمة لدراسة الظواهر الجوية.

وتختبر هذه الطائرة على جدار ديناميكي هوائي خاص، يتكون من مراوح صغيرة. ووفقاً له، تثبّت الطائرة أثناء الاختبار على مفصل متحرك، لضمان سلامتها وعدم تحطمها.

وتنتقل البيانات التي تسجلها الطائرة إلى جهاز كمبيوتر، لكي يطلع عليها الباحثون، ويجرون الحسابات اللازمة. ويقول:«صممت هذه الطائرة المسيرة لقياس الاضطرابات الحاصلة في الغلاف الجوي، لرصد ما يجري في الجو».