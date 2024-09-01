حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء، مشيرةً إلى أنه تم إدراجها بوصفها نشاطاً اختيارياً بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم «تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات».

وذكرت أن القرار يهدف إلى أن يختار الطالب بين التكنولوجيا (الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.