عامل يدّعي امتلاكه صورة قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني

المصدر: (دبي - البيان)

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يزعم ستيفن وادلو، بريطاني يعمل في تنظيف النوافذ، أن عائلته تمتلك صورة شخصية لـ «ويليام شكسبير»، رسمت أثناء حياة الشاعر والكاتب المسرحى. وإذا تبين أن لوحة وادلو تصور شكسبير في حياته، فإن قيمتها ستصل إلى ما بين 100 إلى 200 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لـ «خبير في الفن». اشترى والد وادلو العمل الزيتي الموجود على اللوح الخشبي من بيع عقاري في الستينيات، أثناء عمله تاجراً للتحف.

وقد أكدت تقنية تحديد عمر الأشجار منذ ذلك الحين، أن العمل رُسم في عام 1595، عندما كان شكسبير يبلغ من العمر 31 عاماً. ويظهر هذا الرقم بشكل خافت في الجزء العلوي من الصورة. قامت جامعة كوليدج لندن بتحليل كيمياء الدهانات، وقررت أنها صحيحة لتلك الفترة، وقد أثبت خبراء هذه الادعاءات.