"وعكات سهيل".. موجات حرارة رطبة تبشر بانقضاء الصيف

المصدر: البيان

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تتعرض المنطقة خلال الفترة من ظهور نجم سهيل حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، لموجات من الهواء الحار والرطب، يطلق عليها العرب اسم "وعكات سهيل" أو "أكات سهيل" أو "زفرات سهيل"، حسب إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وقال الجروان إن هذه الموجات الحارة المشبعة بالرطوبة يمكن أن تستمر حتى يتساوى طول الليل والنهار مع الاعتدال الخريفي.

ولفت الجروان إلى أن المزارعين في الخليج العربي يطلقون على هذه الموجات الحارة اسم "حرة الدبس"، نظراً لأنها تتزامن مع فترة استخلاص الدبس من التمر وتخزينه. كما يُعرف هذا الوقت بـ "حرة المساطيح"، لأن هذه الفترة هي الأخيرة لتجفيف التمور على المساطيح قبل أن تنخفض درجات الحرارة وتصبح غير مناسبة للتجفيف.