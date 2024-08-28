«موكب الكواكب» ظاهرة فلكية اليوم

المصدر: (دبي ــ البيان)

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يترقب العالم ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في اصطفاف 6 كواكب، بالإضافة إلى القمر على جانب واحد من الشمس، في قطاع يبلغ حوالي 160 درجة، وذلك قبل شروق شمس اليوم الأربعاء.

وتعرف هذه الظاهرة بـ«موكب الكواكب، وفقاً لتقرير مرصد القبة السماوية في موسكو، حسب موقع «24». وستكون جميع الكواكب، باستثناء كوكب الزهرة، موجودة في سماء الأرض على جانب واحد من الشمس، وستكون مرئية في وقت واحد. وسيكون عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس في الجزء الشرقي من السماء، وسيكون نبتون وزحل في الجنوب الغربي.

وإذا كانت الأحوال الجوية صافية سيتمكن المراقبون من رؤية الكواكب بالعين المجردة، خاصة الكواكب الأقرب إلى الأرض مثل عطارد والمريخ والمشتري وزحل، كما يمكن رؤية باقي الكواكب، نبتون وأورانوس، باستخدام التلسكوبات.