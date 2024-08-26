تحويل الطائرات إلى أماكن إقامة مذهلة

المصدر: (دبي - البيان)

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يقوم رجل بأمريكا يدعى جون كوتويكي بتحويل الطائرات إلى أماكن إقامة مذهلة، وذلك في مدينة واسيلا، بولاية ألاسكا. وفي منشأة «FLY8MA Pilot Lodge»، يمكن القيام بجولة طيران ذات مناظر خلابة مع إطلالات على الأنهار الجليدية، أو تلقي درس طيران، أو حتى الانخراط بشكل كامل والحصول على التدريب. الإضافة الأحدث للموقع هي طائرة من طراز «ماكدونل دوغلاس دي سي 9» التي تم تحويلها إلى سكن مكون من ثلاث غرف نوم وحمامين، حسب «سي إن إن».

ويمكن التوجه إلى واحدة من تجربتي إقامة فريدتين، وهما في طائرة من طراز «دوغلاس دي سي 6» المعدلة، أو النسخة الأحدث منها، «ماكدونل دوغلاس دي سي 9». وتبلغ تكلفة الإقامة بطائرة، تحتوي على موقد نار على سطح الجناح، حوالي 448 دولاراً في الليلة.