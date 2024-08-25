المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن فريق بحثي أردني في الرياضيات من حل مشكلة رياضية عالقة منذ عام 1949، بعدما تمكنوا من برهنة نظرية تحل المشكلة بـ3 صفحات، وفق «سكاي نيوز عربية».

وبحسب قناة «رؤيا»، تمكن الفريق من حل المسألة الرياضية بعد جهد بدأ منذ عام 2021، وسبقته جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ عام 2015.

ونشر البحث محكّماً في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفاً في علوم الرياضيات.

ويتميز حل المشكلة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، والمعروفة لدى علماء الرياضيات بـ«مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لمساحات هيلبرت القابلة للفصل». وقال أحد أعضاء الفريق البحثي الدكتور مأمون أبو حمّاد: إن الفريق الأردني تميز بحل المشكلة الرياضية وبرهنتها بـ3 صفحات بشكل عميق وعلمي.