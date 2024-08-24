إخماد حريق غابات كبير في "ماديرا" بمساعدة طائرات إسبانية

المصدر: وام

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سيطر رجال الإطفاء على حريق غابات كبير في جزيرة "ماديرا" البرتغالية بمساعدة طائرتي إطفاء من إسبانيا، وفقا لما صرح به أنطونيو نونيز الرئيس الإقليمي لهيئة الحماية المدنية في البرتغال اليوم السبت.

ووصلت الطائرتان من إسبانيا، أمس الأول الخميس، بناء على طلب الاتحاد الأوروبي، بعد أن باءت محاولات مروحية الإطفاء الوحيدة في "ماديرا" لاحتواء الحريق بالفشل، حيث تم إرسال الطائرتين الإسبانيتين بشكل رئيسي إلى الجبال الواقعة حول بيكو رويفو، أعلى جبل في الجزيرة، البالغ ارتفاعه أكثر من 1800 متر.

وبحسب بيانات من برنامج الأوروبي لرصد الأرض "كوبرنيكوس"، فقد دمر حريق الغابات الذي اندلع في 14 أغسطس حوالي 5000 هكتار من المناظر الطبيعية، وطالت النيران جزءا من غابة الغار النادرة "لوريسيلفا" المدرجة في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" منذ عام 1999.

وذكرت وكالة أنباء لوسا البرتغالية أن الشرطة الجنائية تحقق في سبب الحريق.

وتعد جزيرة "ماديرا" البرتغالية، الأكبر مساحة والأكثر اكتظاظا بالسكان في أرخبيل "ماديرا"، وتبلغ مساحتها حوالي 740.7 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 262,456 نسمة.