ناسا: رائدا الفضاء العالقان لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025

المصدر: وكالات

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أعلن مسؤولو وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن المشاكل الفنية التى تواجه المركبة الفضائية ستارلاينر تعني أن رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على متن محطة الفضاء الدولية لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025، أي بعد وقت أطول بكثير مما كان مقررا فى الأصل لعودتهما.

وكشفت وكالة ناسا السبت أن إعادة رائدي فضاء إلى الأرض في كبسولة بوينغ الجديدة المتعثرة أمر محفوف بالمخاطر، مؤكدة أن عليهما الانتظار حتى العام المقبل للعودة إلى الأرض مع رحلة سبيس إكس.

وقالت ناسا إنه من المقرر أن يعود رائدا الفضاء، باري ويلمور وسونيتا ويليامز، على متن مركبة فضائية مختلفة، وهي مركبة "كرو دراجون" من شركة سبيس إكس، وليس على متن "ستارلاينر".

يشار إلى أن رائدي الفضاء كانا موجودين على محطة الفضاء الدولية منذ يونيو، رغم أنه كان من المفترض أن يبقيا هناك لمدة أسبوع فقط.

ومركبة "ستارلاينر" التي تنتجها شركة بوينج هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا، تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة فضائية للخدمات.

وعلى عكس مركبة "كرو دراجون" التي تصنعها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، فإن "ستارلاينر" لا تهبط على الماء بل على اليابسة.

وتشبه ستارلاينر فى ذلك سلسلة مركبات الفضاء السابقة التابعة لناسا التى تعرف باسم " مكوك الفضاء " وأحيل آخرها للتقاعد في عام 2011.