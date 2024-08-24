ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين بين صربيا والبوسنة إلى 12 قتيلا

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة غرق قارب مهاجرين في نهر حدودي بين صربيا والبوسنة، إلى 12 قتيلا بعد العثور على جثة جديدة السبت، بحسب السلطات.

وأكد المسؤول في الحماية المدنية بوريس ترنينيتش العثور على جثة المهاجر الثاني عشر "الذي توفي عندما انقلب القارب في نهر درينا، في بلدة تيغاري بالقرب من براتوناتش"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصربية البوسنية.

وأضاف أن "السكان عثروا على الجثة".

وعثر المنقذون الخميس على عشر جثث، بينها جثتا طفلة تبلغ تسعة أشهر ووالدتها، قبل العثور على جثة حادية عشرة الجمعة.

وتحدث فلادان رانكيتش من جهاز الحماية المدنية التابع لسلطات صرب البوسنة، الجمعة عن وجود "28 إلى 30 مهاجرا" على متن القارب عند غرقه.

وبحسب الشرطة الصربية، انقلب القارب بالقرب من ليوبوفيجا في صربيا، وهي بلد عبور على "طريق البلقان" الذي يسلكه المهاجرون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

بعد الحادث، عثرت الشرطة والمنقذون على 18 ناجيا من بينهم ثلاثة أطفال تمكنوا من الوصول إلى ضفاف النهر.

وسلك نحو 100 ألف مهاجر في العام 2023 "طريق البلقان" في مقابل 144 ألفا في العام 2022، وفقا لفرونتكس. وسجّلت الوكالة العام الماضي أكثر من 20 ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم على هذا الطريق.

وقضى عشرات المهاجرين في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور نهر درينا الذي يشكل الحدود الطبيعية بين صربيا والبوسنة.