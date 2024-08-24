اكتشاف قطعة أثرية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد قبالة صقلية

المصدر: رويترز

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أعلنت الحكومة الإقليمية لجزيرة صقلية، أمس، أنها انتشلت من المياه قبالة غرب الجزيرة الإيطالية، قطعة أثرية رومانية قديمة استُخدمت في معركة بحرية دارت رحاها قبل نحو 2300 عام، وانتهت بإلحاق روما الهزيمة بعدوها اللدود قرطاج.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الكبش البرونزي يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، مشيرةً إلى أنه كان يوضع على مقدمة السفن الحربية أداةً لمهاجمة سفن العدو.

وقالت إن الكبش عُثر عليه على عمق نحو 80 متراً في منطقة جزر أرخبيل إيجاتيس، حيث وقعت معركة جزر إيجاتيس في عام 241 قبل الميلاد، ومثلت المواجهة البحرية النهائية بين أسطولي قرطاج والجمهورية الرومانية في الحرب البونيقية الأولى، كما كانت نقطة تحول للقوتين، فقد أفل نجم قرطاج الواقعة بالقرب من العاصمة التونسية الحالية بعد هزيمتها.

وأضافت حكومة صقلية أن غواصين من جمعية توثيق المواقع تحت الماء انتشلوا الكبش هذا الشهر ونقلوه إلى فافينيانا (جزيرة الراهب)، إحدى جزر أرخبيل إيجاتيس، حيث يعكف علماء الآثار على دراسته.

وذكرت السلطات الإقليمية أن الجزء الأمامي من كبش الهجوم مزخرف بنقوش بارزة وبخوذة رومانية من طراز مونتيفورتينو بها ثلاث ريشات في أعلى، لكن رواسب الأعشاب البحرية والأصداف تجعل من المستحيل في الوقت الحالي رؤية أي نقوش.

ولفتت إلى أن هذه القطعة الأثرية هي الكبش رقم 27 من المعركة البحرية الذي تم العثور عليه تحت الماء منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى أكثر من 30 خوذة رومانية عتيقة وسيفين وعدة عملات معدنية وقوارير.