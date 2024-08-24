سيارات ذاتية القيادة «تتسامر» وتزعج الجيران

المصدر: (دبي - البيان)

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اشتكى سكان مبانٍ مجاورة لمرآب مخصص لسيارات ذاتية القيادة، تتبع لشركة «وايمو»، بسبب الضجة التي تحدثها هذه السيارات وهي «تتحدث مع بعضها البعض»، لا سيما ليلاً.وكانت الشركة استأجرت مساحة كبيرة خارج مبنى سكني في سان فرانسيسكو لتتوقف فيها السيارات، لكن ضجة المركبات الناتجة عن أبواقها دفعت الجيران للشكوى.

وشرحت الشركة سبب المشكلة، مشيرة إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنب الاصطدامات، والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي على بعضها، منوهة بأنها أجرت تحديثات على البرنامج المسبب للمشكلة. وأضافت الشركة: «لم نتوقع حدوث ذلك في مواقف السيارات الخاصة بنا، وقمنا بتحديث البرنامج الذي يتسبب في إطلاق أبواق السيارات، لذلك يجب أن تعمل مركباتنا الكهربائية على خفض الضوضاء لجيراننا».