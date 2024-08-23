العثور على جثة ابنة مايك لينش بعد غرق يخته في صقلية

المصدر: أ ف ب

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عثر رجال الإنقاذ الإيطاليون الجمعة على جثة ابنة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، وكانت آخر المفقودين بين ضحايا يخته الذي غرق الاثنين في صقلية مخلفا سبعة قتلى، بمن فيهم الملياردير.

غرق اليخت فجر الاثنين قبالة سواحل بورتيتشيلو قرب باليرمو إثر زوبعة عنيفة. وتم انتشال جثة مايك لينش (59 عاما) الخميس.

كان رجل الأعمال الثري الملقب "بيل غيتس البريطاني" يحتفل مع أصدقائه ومحاميه بتبرئته في يونيو الماضي من تهمة بالاحتيال في الولايات المتحدة كانت ستكلفه سنوات من السجن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ابنته هانا (18 عاما)، وهي ناشطة من أجل حقوق النساء، كانت تستعد للالتحاق بجامعة أكسفورد لدراسة الأدب الإنجليزي.

كان المركب الشراعي البالغ طوله 56 مترا ويرفع العلم البريطاني، راسيا على بعد حوالى 700 متر قبالة بورتيشيلو قرب باليرمو في شمال إيطاليا عندما ضربته زوبعة مائية ليغرق في غضون دقائق.

وكان على متن المركب 22 شخصا أنقذ منهم 15 بينهم زوجة لينش.

وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقا بشأن غرق المركب، بينما أرسل فرع التحقيق في الجرائم البحرية البريطاني أربعة محققين إلى باليرمو.