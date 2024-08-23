مريض يتحكم بلعبة فيديو عبر شريحة في الدماغ

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «نيورالينك» عن تمكن مريض خضع لعملية زرع شريحة عصبية في الدماغ، من اللعب بألعاب الفيديو واستخدام برامج التصميم على الحاسوب، وفق «سبوتنيك عربي». ونجح المتخصصون في شركة «نيورالينك» في زرع رقاقة عصبية خاصة بهم في مريض ثانٍ، يدعى أليكس، وتكللت العملية بالنجاح، وخرج الرجل المصاب بمرض «الشلل الرباعي» من المستشفى في اليوم التالي للعملية.

وتمكن أليكس من تحسين قدرته على لعب ألعاب الفيديو، وبدأ في تعلم كيفية استخدام برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر، لتصميم الأشياء ثلاثية الأبعاد. ووفقاً لشركة «نيورالينك» استغرق الأمر من أليكس أقل من خمس دقائق لبدء التحكم في مؤشر الحاسوب بعقله بمجرد تشغيل الرقاقة بكامل طاقتها، وفي غضون ساعات قليلة، تمكن من تجاوز الحد الأقصى للسرعة والدقة.