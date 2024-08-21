يابانية عمرها 116 عاماً ستدخل «غينيس» بوصفها أكبر معمّرة حيَّة

المصدر: وام

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أعلنت منظمة غينيس للأرقام القياسية، اليوم، أن توميكو إيتوكا، وهي امرأة تبلغ من العمر 116 عاماً من مدينة أشيا غربي اليابان، في طريقها إلى أن تصبح أكبر معمرة في العالم على قيد الحياة في العالم، وفقا لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وأصبحت إيتوكا، من مواليد 23 مايو 1908، مرشحة للحصول على اللقب بعد وفاة حاملته السابقة ماريا برانياس موريرا، البالغة من العمر 117 عاماً، من أولوت في كتالونيا بإسبانيا، يوم الاثنين الماضي، وفقاً لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة.