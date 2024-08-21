تقنية صينية بـ 18 ملياراً لإطلاق الأشياء من القمر

المصدر: (دبي – البيان)

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ابتكر علماء من الصين وحدة مغناطيسية مشابهة لـ«المنجنيق»، بلغت تكلفتها 18 مليار دولار، لإطلاق الأشياء من سطح القمر إلى الأرض. وتشير صحيفة South China Morning Post، إلى أن الوحدة تعتمد على تكنولوجيا التعليق المغناطيسي ومبدأ عملها مشابه لفيزياء رمي المطرقة، حيث تقوم بمساعدة ذراع بتدوير كبسولة تحتوي على أشياء تطلق إلى الأرض.

وتساعد مزايا سطح القمر - مستوى الفراغ وانخفاض الجاذبية حتى على إطلاق كبسولتين محملتين مع بعض، ما يقلل من تكلفة كل كبسولة بمقدار 10 بالمئة مقارنة بالطرق الحالية، حسب «روسيا اليوم». وتستخدم في هذه الوحدة ذراع طولها 50 متراً ومحرك فائق التوصيل الحراري، وبعد 10 دقائق من تشغيله يصل إلى السرعة الفضائية الثانية للقمر التي تعادل 2.4 كم/ثانية. وهذه المنظومة تستخدم الطاقة الشمسية والذرية.