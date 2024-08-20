أصغر مبرمج كمبيوتر يدخل الجامعة

المصدر: (دبي - «البيان»)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كوتيليا كاتاريا.. طفل في العاشرة، لكنه مختلف عن أبناء جيله، إذ حقق أعلى درجة في امتحان الرياضيات للتأهل إلى الجامعة، بعدما تفوق على زملائه الذي يكبرونه بـ7 أو 8 سنوات بمدرسة «ووتون بارك» البريطانية.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لا يعتبر هذا الإنجاز الأول لهذا الطفل البريطاني من أصول هندية، إذ دخل غينيس بعمر السادسة بصفته أصغر مبرمج كمبيوتر مؤهل في العالم. وسبق أن حصل بعمر الثامنة على أعلى الدرجات الممكنة في الرياضيات في شهادة الثانوية العامة، بعد تلقيه دروساً تعليمية عبر الإنترنت مستفيداً من فترة الإغلاق خلال الجائحة.

وبينما يأمل تسجيل المزيد من الإنجازات، كشف أنه ينوي إنشاء علامته الخاصة على خطى بيل غيتس أو ستيف جوبز، معتبراً أن التعلم من أصحاب الخبرة أمر ممتع ومشوق. وأصبح كاتاريا مهتماً بعلوم البرمجة والتكنولوجيا والرياضيات حين كان بعمر الخامسة، بعدما أعطاه والده كتاباً عن بناء برنامج الكومبيوتر بعنوان «بابل بلاستر»، واجتذبته قصة عن لعبة مرتبطة بمجال البرمجة والحوسبة.

وذكر أنه أعجبه كثيراً لدرجة أنه أنهى قراءته في يوم واحد، حسب موقع «24». وتحدث إيشواري (42 عاماً)، الذي يعمل فني برامج كمبيوتر، عن صفات ابنه قائلاً: «لا تستهويه الألعاب، بل يهتم بكيفية صنعها بنفسه مع اتباع التعليمات من الكتب ومقاطع الفيديو».