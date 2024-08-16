الصين تطلق مجموعة جديدة من أقمار الاستشعار عن بُعد

المصدر: وام

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أطلقت الصين «الصاروخ الحامل» من طراز «لونغ مارش-4 بي» لوضع مجموعة جديدة من أقمار الاستشعار عن بُعد في المدار المحدد لها في الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الصواريخ التابعة لعائلة (ياوقان-43 01) أُطلقت، مساء اليوم، بتوقيت بكين من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وأوضحت أن الأقمار دخلت المدار المحدد لها مسبقاً، مشيرةً إلى أنها ستُستخدم في إجراء اختبارات بشأن التكنولوجيات الجديدة للكوكبات ذات المدار الأرضي المنخفض.

وتعتبر هذه المهمة الـ531 للصواريخ الحاملة من سلسلة «لونغ مارش».