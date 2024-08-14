قرارات جديدة بنظام الثانوية العامة في مصر

المصدر: البيان

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أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قرارات جديدة بشأن نظام الثانوية العامة، متعهدةً بحل مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وآلية التنفيذ.

وشملت القرارات الجديدة: دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة، وأن يكون إجمالي عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد، وجعل اللغة الأجنبية الثانية مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع.

وذكر موقع «الوطن» الإخباري أن مصدراً مسؤولاً بالوزارة كشف عن المواد الدراسية في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، المقرر أن يعلنه وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأوضح المصدر أنه جرى إلغاء عدد من المواد للشعبتين العلمي والأدبي، مشيراً إلى أنه تقرر إلغاء الجيولوجيا من الشعبة العلمية علوم، وإلغاء الرياضيات البحتية والرياضيات التطبيقية وجعلها مادة واحدة (رياضيات) في الشعبة العلمية رياضية.

وأضاف أنه بالنسبة إلى الشعبة الأدبية، تقرر إلغاء الفلسفة وعلم النفس وإضافة الإحصاء، لافتاً إلى أنه تم تحويل اللغة الثانية في الشعب الثلاث لمادة غير مضافة إلى المجموع.