ذهب ومجوهرات.. كنز من القطع الأثرية في مصر

المصدر: (القاهرة ــ أ ب)

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أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس، اكتشاف كنز من القطع الأثرية يعود لآخر أسرة مصرية قديمة حكمت مصر، وذلك في 63 مقبرة بمنطقة الدلتا، ويعمل الخبراء على ترميم وتصنيف الاكتشافات.

وقالت نيفين العارف، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن القطع الأثرية تشمل قطعاً ذهبية ومجوهرات ترجع إلى العصرين المتأخر والبطلمي، وقد يتم عرض بعض القطع في أحد متاحف البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الشهر الماضي إن بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار اكتشفت مقابر من الطوب اللبن في مقبرة تل الدير بمدينة دمياط بمحافظة دمياط.

ومن بين القطع الأخرى التي عثر عليها في منطقة المقابر تماثيل وتمائم جنائزية، وإناء فخاري يحتوي على 38 عملة برونزية ترجع إلى العصر البطلمي.