بناء أول خط «إنارة شوارع» على القمر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت شركة «هونيبي روبوتيكس» على تمويل من الحكومة الأمريكية، لبناء أول خط «إنارة للشوارع» على القمر، بهياكل أسطوانية شاهقة (بطول 330 قدماً) يمكنها تحمل الليل القمري القاسي، وفق «ياهو نيوز».

واقترحت الشركة مصابيح شوارع قمرية هائلة تعمل أيضاً مثل بطاريات بالطاقة الشمسية.

وصممت أعمدة الإضاءة الضخمة لتخزين الطاقة الشمسية أثناء النهار القمري، ثم إضاءة المنطقة المحيطة بأضواء كاشفة قوية خلال الليل القمري الذي يستمر أسبوعين.

وأوضح فيشنو سانيجيبالي، الباحث الرئيسي لدى «هونيبي روبوتيكس» أن ارتفاع المصابيح العالي مهم للارتفاع فوق حواف الحفر القمرية الشاسعة. وفي الوقت نفسه، ستجهز قاعدة كل برج بمحولات طاقة للمساعدة في إعادة شحن المركبات القمرية.