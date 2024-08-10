لن تتكرر قبل 2033.. ظاهرة فلكية نادرة تجمع المريخ والمشتري

المصدر: أ ب

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يقترب المريخ والمشتري في سماء الليل من أقرب نقطة لهما هذا العقد، وسيكونان، الأربعاء المقبل، قريبين للغاية بعضهما من بعض، لدرجة أن شريحة صغيرة من القمر يمكن أن تفصل بينهما.

وفي الواقع، سيكون أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وجاره الخافت الأحمر على مسافة تقدر بأكثر من 350 مليون ميل (575 مليون كيلومتر) في مداريهما.

وسيصل الكوكبان إلى الحد الأدنى من الانفصال - ثلث درجة واحدة أو نحو ثلث عرض القمر - خلال ساعات النهار يوم الأربعاء في معظم الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا.

بيد أن جون جيورجيني- من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في كاليفورنيا- قال إنهما لن يظهرا مختلفين كثيراً في الساعات أو حتى قبل يوم واحد عندما تكون السماء مظلمة.

وستكون أفضل المشاهد في السماء الشرقية، باتجاه كوكبة الثور، قبل شروق الشمس. وتحدث هذه الاقترانات، المعروفة باسم الاقترانات الكوكبية، كل ثلاث سنوات أو نحو ذلك فقط.

وقال جيورجيني، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "مثل هذه الأحداث هي في الغالب عناصر من الفضول والجمال لأولئك الذين يراقبون السماء، ويتساءلون عما قد يكون عليه الجسمان اللامعان القريبان جداً بعضهما من بعض.. العلم هو في القدرة على التنبؤ بدقة بالأحداث قبل سنوات".

وأضاف: "لم تقربهما مداراتهما من بعضهما البعض إلى هذا الحد، أحدهما خلف الآخر، منذ عام 2018. ولن يحدث ذلك مرة أخرى حتى عام 2033".

وكان الكوكبان أقرب ما يكون في الألف عام الماضية عام 1761، عندما ظهر المريخ والمشتري للعين المجردة كجسم واحد لامع، وفقاً لجيورجيني. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون عام 2348 قريباً تقريباً.

ويتزامن هذا الاقتران الأخير بين المريخ والمشتري مع زخات شهب البرشاويات، وهي واحدة من ألمع زخات هذا العام، ولا حاجة إلى مناظير أو تلسكوبات.