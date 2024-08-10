أمريكي يقاضي متحف الـ«آيس كريم» بنيويورك

المصدر: (نيويورك - أ.ب)

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قاضى رجل متحف الـ «آيس كريم» في نيويورك بدعوى أنه تعرّض للكسر أثناء القفز في حوض «رقائق السكر».

وقال المدعي جيريمي شور في دعواه التي رفعها أمام محكمة الولاية في مانهاتن إنه زار المتحف في سوهو مع ابنته، وعانى من «إصابات شخصية خطيرة ودائمة» عندما قفز في بركة «رقائق السكر»، معتبراً أن المنشأة كانت مهملة لعدم تحذير الزوار من أنه من غير الآمن القفز في البركة.

ولفت في الدعوى إلى أن متحف الـ «آيس كريم» يشجع الزبائن على القفز في البركة من خلال مواده الإعلانية، «مما يخلق توقعاً معقولاً، ولكنه خاطئ، بأن من الآمن القيام بهذا النشاط». وتستشهد الدعوى بمنشور عام 2019 على حساب المتحف على «انستغرام»، يظهر فيه الحوض ويسأل العملاء عما إذا كانوا «مستعدين للانضمام».