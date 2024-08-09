تحطم طائرة على متنها 62 شخصاً في البرازيل

المصدر: رويترز

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ذكرت قناة جلوبو نيوز التلفزيونية البرازيلية أن طائرة على متنها 62 شخصا سقطت في فينهيدو بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية اليوم الجمعة.

وقال موقع جي1 نقلا عن شركة فويباس للطيران المشغلة للطائرة (إيه.تي آر-72) إنها كانت في طريقها من كاسكافيل بولاية بارانا إلى جوارولوس في ساو باولو.

وأكدت إدارة الإطفاء في ساو باولو على وسائل التواصل الاجتماعي أن طائرة سقطت في فينهيدو، وأنها أرسلت سبعة أطقم إلى منطقة الحادث.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تصطدم بمجموعة من الأشجار على ما يبدو، قبل أن يتصاعد عمود كبير من الدخان الأسود.