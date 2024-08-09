بارقة أمل لمعالجة تلوث المحيطات.. اكتشاف فطريات تتغذى على البلاستيك

المصدر: وام

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رصد علماء في ألمانيا فطريات تتغذى على البلاستيك قد تضيء بارقة أمل في معالجة مشكلة ملايين الأطنان من النفايات التي تلوث محيطات العالم كل عام.

وحذر العلماء من أن عملهم قد لا يشكّل إلا جزءاً صغيراً من حل مشكلة التلوث بالبلاستيك، مشيرين إلى أنه ما زال يتعين الحد من وصول أغلفة الأغذية وغيرها من المهملات للبيئة، لأن تحللها قد يستغرق عقوداً.

وقال قائد فريق العلماء: «إن تحليلاً أجري في بحيرة شتشلين شمال شرقي ألمانيا، عن مدى نمو وازدهار الفطريات الدقيقة عندما عاشت على بعض مواد البلاستيك دون وجود مصدر آخر للكربون تتغذى عليه، أظهر بوضوح أن بعضها قادر على أن يحلل البوليمرات الاصطناعية».

واعتبر هانز بيتر جروسارت، رئيس مجموعة البحث في معهد ليبنتس لعلم بيئة المياه العذبة في ألمانيا، أن هذه المدمرات الميكروبية للبلاستيك يمكن استخدامها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو غيرها من المرافق التي يتم التحكم في ظروفها وأوضاعها، لافتاً إلى أن قدرة الفطريات على استهلاك البلاستيك إحدى وسائل التكيف مع الكميات الهائلة من الكربون البلاستيكي في البيئة.

يُذكر أنه من بين 18 من سلالات الفطريات المنتقاة، ثبت أن أربعة منها كانت «شرهة» بشكل خاص، بمعنى أنها قد تستهلك البلاستيك بكفاءة، وخاصة البولي يوريثين المستخدم في صنع الرغوة الاصطناعية المستخدمة في أعمال البناء «الفوم».

وأظهرت بيانات جمعية منتجي البلاستيك في أوروبا (بلاستيكس أوروبا) أن نحو 390 مليون طن من البلاستيك تم إنتاجها في أنحاء العالم في عام 2021، صعوداً من 1.7 مليون طن في عام 1950، وعلى الرغم من زيادة معدل إعادة التدوير في السنوات القليلة الماضية، لكن أقل من 10 في المئة من النفايات البلاستيكية يتم إعادة تدويرها في جميع أنحاء العالم.