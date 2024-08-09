السيارات «المنتفخة» تثير جدلاً في الصين

المصدر: (دبي - البيان)

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انتشرت مقاطع فيديو وثقت ظاهرة غريبة، أثارت قلق مالكي السيارات في الصين، حيث ظهرت انتفاخات تشبه البالونات على هياكل السيارات، وفق «روسيا اليوم».

وأرجعت وسائل الإعلام الظاهرة، التي لوحظت على سيارات متنوعة الصنع والمصدر، إلى الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد، ما أدى إلى هذه الانتفاخات. وأطلق الصينيون على السيارات المتضررة لقب «السيارات الحوامل»، بسبب شكل الانتفاخات.

وفي النهاية، اتضح أن الأمر يتعلق بانتفاخ بعض الرقائق البلاستيكية المزيفة، التي يستخدمها بعض أصحاب السيارات لحماية الطلاء من العوامل الطبيعية.

وبالطبع، لوحظ أن السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية، لم تتأثر بهذه المشكلة.